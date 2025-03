Referendum ed elezioni Comunali negli stessi giorni seggi aperti 25 e 26 maggio Come potranno votare i fuorisede per l’election day

Leggi su Open.online

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto, defindendo le date delle prossime tornate elettorali e dando il via libera al voto in dueper gli appuntamenti della prossima primavera. Gli italiani saranno chiamati alle urne il 25 e il 26per le, e l’l’8 e 9 giugno per i rispettivi ballottaggi e per i. In tutto, andranno al voto 124 comuni, distribuiti tra regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale Sardegna e Sicilia. In tutto, andranno al voto 124 comuni, distribuiti tra regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale. Ioprescelti sono due domeniche – nel corso delle quali si potràdalle 7 alle 23 – e due lunedì – in cui irimarrannodalle 7 alle 15.Il voto fuori sedeUn’altra novità riguarda gli studenti e i lavoratori fuori sede: su richiesta dei promotori e delle opposizioni, il governo ha inserito nel decreto una norma che permetterà loro diper ianche se lontani dalla propria città di residenza.