Fanpage.it - Referendum 2025, potranno votare tutti i fuori sede: come fare richiesta e quando

Leggi su Fanpage.it

Via libera in Cdm al voto per iper iche si terranno l'8 e 9 giugno. Il sistema previsto dal dl Elezioni sarà lo stesso usato lo scorso anno alle elezioni europee per gli studenti, ma allargato anche ai lavoratori e a chi si trovaper motivi di cura.