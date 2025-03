Sportnews.eu - Red Bull, Marko non ha dubbi: “Verstappen vincerà il titolo anche nel 2025”

Leggi su Sportnews.eu

Il super consulente della RedHelmutha rilasciato un’intervista a SuperTv parlando del mondiale e del pilota Max.La McLaren, a detta di molti, compresi diversi addetti ai lavori, partirà come favorita per la vittoria del Mondiale di Formula 1. C’è chi, però, non è totalmente d’accordo con questo pronostico, ad esempio super consulente della RedHelmut.Max, il pilota olandeseancora il Mondiale secondo Helmut(Foto da Instagram – max1) – Sportnews.euSecondo l’ex pilota, la Rednon sarebbe al momento la monoposto più veloce, ma Maxriuscirà ugualmente a confermarsi come campione del mondo nel, dato che non ha necessariamente bisogno della vettura più veloce per trionfare. Per, dunque, l’olandese sarebbe il favorito per iliridato che ha già conquistato nelle ultime quattro stagioni.