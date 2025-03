Lettera43.it - ReArm Europe, l’incastro complicato di interessi e produttori dei singoli Stati

Leggi su Lettera43.it

Ursula von der Leyen lo ha esplicitato in molti modi: «Se l’Ue vuole la pace, si prepari per la guerra». Con Donald Trump che ha iniziato a sfilare l’ombrello militare dall’Europa e un Vladimir Putin che resta una minaccia concreta alle porte dell’Unione, Bruxelles si vede costretta a correre ai ripari. Ed ecco quindi pronto un piano da 800 miliardi di euro per riarmare gli eserciti del Vecchio continente. Una sfida politica ma soprattutto pratica, dato che come già altri settori, all’interno dell’Ue ci sono velocità diverse.: spese per la difesa in deroga al Patto di stabilitàPartiamo dalla scatola pensata da von der Leyen e approvata da Consiglio e parlamento Ue. Cos’è esattamente il? Si tratta di un piano a vari livelli che punta a potenziare le capacità militari del Continente, intese sia come dotazioni deieserciti sia come formulazione di un abbozzo di difesa comune.