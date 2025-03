Inter-news.it - Real Madrid vince con l’Atletico Madrid e va ai quarti! Nonostante Vinicius

Ilconquista un pass per idi finale della UEFA Champions League dopo una battaglia epica controal Metropolitano. Dopo il 2-1 dell’andata al Bernabéu, i Blancos soffrono per 120 minuti, falliscono un rigore con, ma alla fine si impongono ai tiri dal dischetto per 4-3.INIZIO FRENETICO – Il Metropolitano è una bolgia eparte con il piede sull’acceleratore. Dopo appena un minuto di gioco, gli uomini di Diego Simeone passano in vantaggio con Conor Gallagher: l’inglese raccoglie una respinta in area e con un tocco ravvicinato trafigge Courtois, riaprendo completamente il discorso qualificazione. Ilprova a riorganizzarsi, ma fatica a sviluppare il suo gioco contro la pressione aggressiva del. I padroni di casa non si accontentano e continuano ad attaccare.