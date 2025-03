Ilnapolista.it - Real favorito da Marciniak? Al Mondiale in Qatar arbitro e Var convalidarono il rigore di Messi nonostante il doppio tocco – VIDEO

L’Szymondi Atletico Madrid-Madrid è al centro delle polemiche dopo ilnon convalidato a Julian Alvarez. Il Var Kwiatkowski ha ravvisato unsul tiro dal dischetto dell’attaccante dell’Atletico. Unperò che non è proprio netto e visibile ad occhi nudo. Alcune telecamere lo mostrano chiaramente, altre meno. Insomma la certezza senza alcun dubbio non esiste. Così inizia la polemica.Secondo i tifosi dell’Atletico Madrid di essere troppo “vicino” al. In particolare, i sostenitori dell’Atletico fanno riferimento ad alcuni episodi degli ultimi anni. Sui social, in queste ore torna di attualità un altro episodio clamoroso, risalente alla finale del2022 intra Francia e Argentina. Protagonista sempree Var Kwiatkowski con un episodio identico.