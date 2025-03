Liberoquotidiano.it - Re Carlo stacca un assegno da 3 milioni "per la sicurezza di Camilla": la mossa del sovrano

Recompra una casa accanto a quella di sua moglie, la Regina, per preservare la sua privacy e i suoi nervi. La tenuta tanto cara alla consorte è Raymill House, nel Wiltshire, dovein genere trascorre i suoi weekend, lontano dai riflettori. La Regina si rifiutò di separarsi da quella casa dopo aver sposato Charles, continuando a considerarla come un rifugio. La sola ipotesi che la casa accanto a Raymill House, The Old Mill, potesse essere acquistata per farci una location per matrimoni ha messo in allarme, provocandole "grande ansia", secondo i media britannici. E così è subito intervenuto ilche. pur di far stare serena la regina, allontanando ogni sospetto di essere spiata, ha acquistato quella dimora per 3di sterline (oltre 3e mezzo di euro).