Ilnapolista.it - Rashford, come Antony, è rinato lontano dallo United: all’Aston Villa ha ritrovato la sua libidine (Telegraph)

Leggi su Ilnapolista.it

accaduto ad, anche Marcussta rinascendodal Manchester. Il tecnico dell’AstonUnai Emery ha creduto in lui sin dall’inizio e gli sta dando la giusta fiducia dopo un periodo di carriera complicato ai Red Devils.e sotto la guida di EmeryIeriè stato autore di un assist del match di Champions vinto 3-0 contro il Club Brugge. E ilha scritto:L’attaccante deve sapere che non avrebbe potuto fare una scelta migliore che andareper riaccendersi. Emery lo sta riabilitando. Dopo aver attraversato il periodo rocambolesco del Manchestertra allenatori e acquisti falliti,ha trovato qualcuno che crede davvero in lui. Non ha ancora segnato il suo primo gol col, ma sta chiaramente recuperando la sua