Rapporto tra Paesi UE agricoltura italiana subira’ di piu’ peso dazi USA

I prodotti agricoli italiani saranno colpitiduramente di quelli di altrieuropei se il mese prossimo entreranno in vigore iminacciati dagli Stati Uniti, secondo uno studio pubblicato ieri. La Confederazioneagricoltori, meglio conosciuta come CIA-Agricoltori italiani, ieri ha dichiarato che le esportazioni del settore agricolo italiano negli Stati Uniti sono superiori a quelle di altrieuropei. Secondo la confederazione, l’anno scorso l’Italia ha esportato 7,8 miliardi di euro (8,5 miliardi di dollari), pari a circa il 12% delle esportazioni totali del settore agricolo italiano. Si tratta di una percentuale superiore rispetto al 6,7% delle esportazioni agricole francesi negli Stati Uniti, al 4,7% proveniente dalla Spagna e al 2,5% dalla Germania. Cristiano Fini, presidente nazionale della CIA-Agricoltori italiani, ha esortato a compiere sforzi diplomatici per evitare l’applicazione dei minacciatistatunitensi, che potrebbero entrare in vigore il 2 aprile.