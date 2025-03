Lopinionista.it - Rapporto sulle competenze cognitive degli adulti, il commento di Brunetta (Cnel)

ROMA – Ilpresentato oggi da INAPP“ci dice che nel nostro Paese vi sono dei gap spaventosi, aggravati dalle eterogeneità territoriali. Gap che ovviamente investono l’efficacia delle nostre agenzie formative”. Lo dice su Telegram il presidente del, Renato.Il, aggiunge l’ex ministro, “può contribuire, insieme a INAPP e Ministero del Lavoro, per attenuare questi divari. Qui abbiamo l’Archivio dei contratti collettivi nazionali del lavoro. Ilè il luogo che studia, valorizza e qualifica la contrattazione, come elemento centrale delle relazioni di lavoro, come elemento centrale del metabolismo di un’economia”.La contrattazione, conclude, “può avere un ruolo fondamentale nello sviluppo delledei lavoratori e quindi per colmare i gap.