Agi.it - Rapinatore ucciso a Roma: arrestato il vigilantes che gli sparò

Leggi su Agi.it

AGI - È statoAntonio Micarelli, il vigilante di 56 anni che hail 6 febbraio, con un colpo di pistola, Antonio Ciurciumel, il ladro romeno di 24 anni, sorpreso a rubare a casa della vicina in via Cassia, a. L'accusa, nei confronti di Micarelli, è quella di omicidio volontario. Decisive, secondo quanto si apprende, sono state le immagini di videosorveglianza del posto. Respinta dalla procura l'ipotesi che il vigilante abbia sparato per legittima difesa.