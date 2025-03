Agi.it - Rapinatore ucciso a Roma: arrestato il vigilante che gli sparò

AGI - È statoAntonio Micarelli, ildi 56 anni che hail 6 febbraio, con un colpo di pistola, Antonio Ciurciumel, il ladro romeno di 24 anni, sorpreso a rubare a casa della vicina in via Cassia, a. L'accusa, nei confronti di Micarelli, è quella di omicidio volontario. Decisive, secondo quanto si apprende, sono state le immagini di videosorveglianza del posto. Respinta dalla procura l'ipotesi che ilabbia sparato per legittima difesa. Deve escludersi "la causa di giustificazione della legittima difesa, difettandone gli elementi strutturali". A scriverlo il gip dinelle 14 pagine di ordinanza cautelare che ha portato all'arresto di Antonio Micarelli, ildi 56 anni che ha, con un colpo di pistola, Antonio Ciurciumel, il ladro romeno di 24 anni, sorpreso a rubare a casa della vicina in via Cassia, a