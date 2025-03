Ilnapolista.it - Raphinha, il Barcellona voleva sostituirlo con Nico Williams: lui ha risposto con 27 gol in 41 partite (As)

Leggi su Ilnapolista.it

I numeri diquest’anno alstanno impressionando tutti, specialmente perché fino a qualche mese fa era prossimo a lasciare il club. Il brasiliano, diventato uno dei quattro capitani della sua squadra, potrebbe essere un serio candidato al Pallone d’oro di quest’anno.era destinato all’addio al, ora è irremovibileAs scrive sull’ala blaugrana:Continuare a non credere insta iniziando ad essere impossibile. Si è guadagnato la maglia numero 10 nel Brasile, come la fascia da capitano nel Barça; 27 gol e 19 assist in 41possono solo tradursi in una stagione che finirà per essere leggendaria se il Barça vincerà altri titoli. Il brasiliano è diventato il leader dello spogliatoio. È il giocatore con i migliori numeri in Champions League: 11 gol e 5 assist.