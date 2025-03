Internews24.com - Ranking Uefa, quinto posto Champions per l’Italia? Ecco la nuova classifica dei Paesi dopo gli ottavi di finale

di RedazioneladeiglididiLeague, quali sono le possibilità per ilE alla fine, anche glididiLeague sono terminati. In attesa di Europa e Conference League (in scena questa sera come noto) vediamo ilperstagionale aggiornato. Le top 5 nazionali: Inghilterra 23.035Spagna 20.892Italia 19.375Germania 17.345Portogallo 16.250Per quanto riguarda la Serie A ci sono quindi ancora alcune speranze di poter godere dela disposizione per accedere alla prossima edizione. Una situazione che potrebbe far riaccendere anche le speranze di squadre come Lazio, Juve, Bologna o Milan. Molto dipenderà dal percorso della stessa Inter in, ma sicuramente un’importanza fondamentale può ricoprire la sfida diretta tra Spagna e Italia, che vedrà coinvolte Athletic Club e Roma.