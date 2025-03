Juventusnews24.com - Ranieri cita Allegri: «Ha ragione lui quando dice questo. Vi svelo la mia fortuna qui alla Roma»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24e gli dà: le dichiarazioni dell’allenatore dellaprima del match di Europa League contro l’Athleticvigilia della decisiva sfida di Europa League della suacontro l’Athletic di Bilbao, Claudio. Lo ha detto in conferenza stampa sull’ex Juventus.– «L’allenatore bravo è quello che fa meno danni, ha. Io ho ladi avere buoni giocatori, consapevoli che se commetto un errore lo faccio in buona fede. La miaè avere a disposizione calciatori che sanno che provo ad aiutarli mettendo a disposizione le mie conoscenze. Ci sono 5 giocatori che meritano di giocare ma non scendono in campo dall’inizio e potrebbero essere permalosi, invece ci sono tante partite in una partita, e questi ragazzi mi permettono di aiutarli cambiando alcune cose».