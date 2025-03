Liberoquotidiano.it - Ramy, sinistra senza vergogna: Fdi li sbugiarda con una foto, cosa dicevano sui carabinieri | Guarda

"Adesso laabbia la decenza di chiedere scusa ai, dopo mesi di fango e delegittimazione". La richiesta arriva da Fratelli d'Italia dopo che una perizia ha constatato come la morte diElgaml sia derivata dal "comportamento" dell'amico che guidava il T-Max inseguito dalle forze dell'ordine. Quest'ultimo, - spiega l'ingegner Domenico Romaniello - "opponendosi" all'alt dei militari, ha dato vita a un "inseguimento anomalo e tesissimo, a elevatissima velocità lungo la viabilità urbana cittadina, con una guida spregiudicata ed estremamente pericolosa, transitando con semafori rossi, a pochi centimetri da veicoli in marcia regolare con rischio di collisioni, affrontando di notte, in contromano, curve alla cieca". Per Romaniello, dunque, l'amico 22enne della vittima ha tenuto un "comportamento sprezzante del pericolo" che "ha determinato l'inseguimento e le sue modalità".