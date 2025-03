Secoloditalia.it - Ramy, è l’ora della verità, ma parole di scuse non sentirete da chi ha scatenato l’inferno contro i carabinieri

Subito dopo la tragica scomparsa del giovaneElgaml, le strade del Corvetto, sono state messe a ferro e fuoco da orde di “maranza”, sostenuti da centri sociali, antagonisti, e da tutti i sobillatori professionisti del multiforme universo associativo sinistrorso. Sono stati appiccati incendi, devastati beni pubblici e privati, sono stati sollevati innile forze dell’ordine, a loro dire colpevoli di omicidio. Delinquevano gridando “per Rami, sbirri assassini”, mentre un povero padre devastato dal dolore chiedeva che venisse posta fine alla violenza in nome di suo figlio. I coreuti delle sinistre intanto facevano ilcanto, giustificando in molti casi le violenze, perchè figlie a loro dire dell’emarginazione.I processi sommarisinistraDopodiché, in questi mesi abbiamo dovuto assistere a processi sommari celebrati nei salotti televisivi e su tutti gli organi di stampa, operati da una sinistra scollegata dalla realtà, che ha instillato il dubbio che la tragica morte potesse essere derivata da una condotta poco ortodossa dei, lanciatisi all’inseguimento di due poveri giovani inermi.