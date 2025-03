Liberoquotidiano.it - Ramy, cambia tutto: la perizia scagiona i carabinieri. "Adesso chiedete scusa", Pd e Ilaria Salis muti

Leggi su Liberoquotidiano.it

È arrivata la verità perElgaml. Ora vedremo se chi l'ha invocata, usando la morte del ragazzo per condannare senza processo ie per racimolare facili istantanee di consenso strumentalizzando il dolore dei suoi amici, avrà il coraggio e l'umiltà di accettarla. Un gioco pericoloso, che ha rischiato di innescare una rivolta sociale e di aprire una questione razziale in realtà inesistente. Lo scopo: trasformare le periferie cittadine in banlieue parigine per mettere in difficoltà il governo. «Il video dell'inseguimento in cuiha perso la vita lascia addosso una rabbia profonda. Le parole deie il loro comportamento sono inaccettabili in un Paese civile. Se oggi il caso non può essere insabbiato, lo dobbiamo anche alle proteste del quartiere Corvetto e alla comunità di persone solidali che reclamano verità e giustizia per il ragazzo e per il suo amico Fares».