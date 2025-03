Notizieaudaci.it - Ramona Rinaldi trovata morta in casa a Veniano, non fu suicidio: indagato il marito

Leggi su Notizieaudaci.it

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di, la 39ennepriva di vita nel box doccia della sua abitazione a, in provincia di Como, lo scorso 21 febbraio. Non si è trattato di un: questa la convinzione degli inquirenti che stanno indagando sul caso. Ildella donna, Daniele Re, 33 anni e disoccupato, è ora formalmente accusato di omicidio volontario e maltrattamenti.Le indagini e i dubbi sulle dinamiche della morteEra stato proprio ila chiamare i soccorsi intorno alle 5 del mattino, raccontando che la moglie si era chiusa in bagno e non rispondeva più. Tuttavia, gli investigatori stanno cercando di far luce su due punti ancora poco chiari:Le modalità dell’omicidio, che appaiono inusuali, dato che la donna è stataimpiccata nel box doccia.