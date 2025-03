Liberoquotidiano.it - Ramelli, Valditara a Milano inaugura la targa: vergogna rossa, assalto e urla | Guarda

Non passano mai gli anni di Piombo: nuovo agguato degli studenti di sinistra.ta, questa mattina a, dal ministro dell'Istruzione Giuseppee dalla sottosegretaria Paola Frassinetti la nuovadedicata a Sergioall'istituto superiore Ettore Molinari, la scuola frequentata dallo studente militante del Fronte della Gioventù aggredito il 13 marzo 1975 da un gruppo di universitari legati ad Avanguardia Operaia. L'evento è stato accolto dalle contestazioni di un gruppo di studenti aderenti a centri sociali e collettivi antagonisti. "Le contestazioni dei collettivi degli studenti questa mattina all'Istituto Molinari sono inaccettabili - commenta l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Romano La Russa -. Oggi dovrebbe essere una giornata per ricordare non soltanto il povero Sergio, ma tutti quei ragazzi, di destra e di sinistra, che negli anni di Piombo rimasero sui marciapiedi, sulle strade, magari in una pozza di sangue".