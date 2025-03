Lanazione.it - Radiologia a domicilio, attivo il servizio della Misericordia di Empoli. Come prenotare

, 13 marzo 2025 – Ladipotenzia il progetto Lifecare, dedicato all’assistenza domiciliare socio-sanitaria per persone anziane, introducendo una nuova prestazione: la. Ilda oggi, giovedì 13 marzo, e sarà disponibile dal lunedì al sabato, esclusivamente previa prescrizione medica. “Grazie a questa nuova attività anche le persone che hanno problemi a muoversi o che affrontano il trasporto verso i centri medici con ansia e angoscia, potranno effettuare una radiografia”, spiega la. L’esame strumentale sarà effettuato da tecnici specializzati, direttamente a casa del paziente in completo comfort e sicurezza: le apparecchiature utilizzate sono quelle comunemente usate negli ambulatori radiologici, ma di dimensioni ridotte così da facilitare il trasporto e l’utilizzo in ambienti domestici.