Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli: Conte? Tutto sembra furchè sia andato già via! Ha parlato di ricostruzione e questo …

Leggi su Terzotemponapoli.com

Perinetti: Non capisco perchè ilsi dovrebbe separare dase ha trovato un progetto tecnico così importante.ha costruito qualcosa di importante in pochissimo tempo, non ha fatto solo la squadra, ma ha indirizzato il club ad investire sulle infrastrutture che diventano fondamentali per un club che vuole stabilizzarsi in EuropaMaldonado, Maradona Jr., De Maggio, Lazzaroni, Caruso, Marrandino, Ferrante, Volpi, Novellino, Magoni, Trotta e Perinetti sono intervenuti a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Ruben Maldonado, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKiss.it:“Due squadre che hanno bisogno di vincere. Due realtà diverse di classifica: una lotta per lo Scudetto, l’altra per la salvezza.