"Raccontare i gessi". Il corso per valorizzare un tesoro naturale

Prende il via oggi, in modalità online, undi formazione "" con la Regione che invita a scoprire elo straordinariodel sito seriale dell’Unesco: "Carsismo e grotte nelle Evaporiti dell’Appennino settentrionale". Ilè gratuito ed è rivolto a Guide ambientali escursionistiche, educatori, docenti di scuola primaria e secondaria, amministratori locali, associazioni e operatori del territorio dell’Appennino. Organizzato dall’Ente Parchi Emilia Centrale e dal Parco nazionale Appennino Tosco Emiliano, ilmira a far conoscere le straordinarie peculiarità geologiche e paesaggistiche di questo patrimonio Unesco, fornendo strumenti concreti per interpretazione, didattica e visite coinvolgenti. Ilsi terrà in modalità online, dalle ore 17 alle 19, nei giorni 13, 19 e 27 marzo.