Qui Ancona. Nelle ultime cinque dorici senza successi

Insieme a Isernia e Fermana, l’è una delle tre squadre a non aver mai vintopartite. E’ un segnale chiaro di come il girone di ritorno sia capace di sovvertire pronostici e mettere benzina nel motore delle formazioni che devono salvarsi. Su tutte c’è l’esempio del Notaresco, ultimo in classifica a lungo, dal 1 dicembre quando perse proprio con l’fino a tre giornate fa, ma capacedi conquistare quattro vittorie consecutive. Gli abruzzesi sono la squadra più in forma del campionato, in questo momento, davanti a Chieti, Civitanovese e Teramo. Mentre l’, appunto, nella classifica dellegiornate è terz’ultima, davanti solo a Isernia e Fermana. Sono numeri, che rappresentano però la fotografia di un campionato in gran fermento, alla sosta della Viareggio Cup, in cui la Samb si permette di vivacchiare, Teramo e Civitanovese vanno forte, mentre il Chieti subisce una pesante battuta d’arresto in casa – condita dal pignoramento dell’incasso della partita, il momento non è proprio dei migliori – e l’Aquila si accontenta del pari a Fossombrone.