Querela al comico Daniele Fabbri | l’avvocato di Giorgia Meloni era Andrea Delmastro

Immaginate unche, nel difendere una donna offesa da un professore universitario, prepara un monologo satirico in cui condanna e attacca il docente proponendogli delle alternative da terza elementare. Ora, immaginate un avvocato che, ascoltando quel monologo, prepara e firma lacontro il. Infine, immaginate che quello stesso avvocato, poco tempo dopo, diventi Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia e che la sua assistita Presidente del Consiglio. È esattamente ciò che è successo ale satiricoconDelle Vedove.Oggi, con il rinvio a giudizio delromano,non è piùdi riferimento di, essendo impegnato in questioni di ben altra rilevanza nazionale, dato il ruolo che ricopre all’interno del governo della sua ex assistita.