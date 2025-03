Ilfattoquotidiano.it - “Quello che si dice sui ristoranti è vero, le cucine da incubo esistono e io ho subito bullismo. Si creano situazioni retrograde e giochi di potere”: parla Chef Ruben

che sisul mondo della ristorazione è: ledae io hoquando ho lavorato a Londra”. Oggi, al secoloBondì, è uno dei food creator più famosi sui social, con 1,8 milioni di seguaci solo su Cucina con, il suo profilo Instagram. Complice la sua cucina semplice e popolare, che guarda alla tradizione giudaico-romanesca, la notorietà gli è letteralmente esplosa tra le mani durante il Covid, quando ha cominciato quasi per caso a cucinare sul balcone di casa sua e a macinare migliaia di seguaci al giorno diventando un “fenomeno del web”. Da quel momento non si è più fermato. Oggi di anni ne ha 28 ma in cucina ci è entrato per la prima volta più di dieci anni fa: mollato il Liceo Scientifico, si iscrive all’Alberghiero e segue la sua vera passione, quella per la cucina, e a 15 anni inizia a lavorare gratis nel ristorante sotto casa.