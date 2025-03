Quotidiano.net - Quanto costa assicurare un’azienda contro le catastrofi naturali? Scatta l’obbligo. Cosa succede a chi non lo fa

Roma, 13 marzo 2025 – Con l’aumentare del rischio, crescono i costi di copertura assicurativa. Ovvio, da sempre e in tutti i settori. Per proteggersi dai danni legati alleperò il tema diventa ancora più stringente e potenzialmente oneroso, soprattutto sulla pelle di chi ha già dovuto pagare il drammatico scotto di aver fronteggiato un’alluvione piuttosto che un forte terremoto. Tanto che a riguardo il tema della perdita di competitività con aziende concorrenti è sempre più oggetto di discussione. Parlano i fatti:in un territorio a rischio puòre anche dieci volte in più rispetto a chi sottoscrive la stessa polizza in aree meno esposte. Il tema riguarda le grandi città, ma anche i piccoli centri, magari ubicati vicino a fiumi che potrebbero esondare o a colline o montagne che potrebbero franare.