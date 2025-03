Formiche.net - Quanto abbiamo risparmiato con la legge sull’accesso ai farmaci

A un anno dall’entrata in vigore della norma introdotta con ladi Bilancio 2024 – che ha previsto la possibilità di dispensare alcunidalla distribuzione diretta e dalla distribuzione per sconto alla distribuzione convenzionata – è tempo di tracciare un bilancio. L’obiettivo della riforma era duplice: migliorare l’accesso alle cure per i cittadini, riducendo tempi e disagi, e ottimizzare la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Oggi, con i primi dati a disposizione, presentati presso il ministero della Salute, emergono segnali positivi: una maggiore capillarità nell’accesso ai medicinali, un miglioramento della qualità della vita per i pazienti – in particolare quelli con patologie croniche o residenti in aree remote – e un’efficienza organizzativa che ha portato risparmi per il sistema sanitario.