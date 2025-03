Oasport.it - Quanti punti ha guadagnato Federica Brignone su Gut-Behrami nella classifica di superG: resta vivo il sogno delle ‘4 coppe’

Leggi su Oasport.it

Al termine del primo dei dueprevisti per la tappa di La Thile, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile,no due gare in programmaspecialità, ovvero quello in calendario domanilocalità italiana e quelloFinali di Sun Valley.della Coppa del Mondo di specialità, con 200ancora a disposizione,no in corsa per la vittoria tre atlete: la svizzera Lara Gut-comanda con 515, davanti a, seconda a quota 470, a -45 dall’elvetica.oggi ha10su Gut-in corsa per la vittoria in quattro classifiche, ovvero la generale e le graduatorie di specialità in discesa, gigante e. Per l’aritmetica inè in corsa anche Sofia Goggia, terza a 386, a -129 da Gut-