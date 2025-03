Quotidiano.net - Quando torna l’ora legale in Italia: avanti le lancette di un’ora

Roma, 13 marzo 2025 – Nella notte a cavallo tra sabato 29 e domenica 30 marzo sposteremo indileper rire al. La pratica, ormai consolidata in molti Paesi, non è infatti stata abolita nonostante le molte discussioni in merito tenute in seno alle istituzioni Ue. Ecco cosa cambierà,e a cosa serve mantenere in piedispostare leCome già anticipato con il passaggio dalsolare a quellalevanno spostate indi. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo, allo scoccare delle 2:00 si ‘passerà’ direttamente alle 3:00. Dormiremo, per questo,in meno. Il cambio delavviene sempre a cavallo di un fine-settimana e nelle ore notturne per non creare troppi disagi nelle popolazioni e anche nei mezzi di trasporto che, di notte, prevedono meno corse che di giorno.