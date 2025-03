Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nel secondo superG di La Thuile: n. di pettorale, orario preciso, tv

ha accarezzato la vittoria nel primodi La, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: l’azzurra si è fermata ad appena sei centesimi dal successo, vedendosi superata soltanto dalla tedesca Emma Aicher sulle nevi della località valdostana. La fuoriclasse bergamasca è in ottima forma e ci riproverà in occasione deldi La: sarà l’ultima gara in questa specialità prima delle finali di Sun Valley in programma il prossimo fine settimana.L’appuntamento è per venerdì 14 marzo (ore 11.00), in caso di maltempo l’evento slitterebbe a sabato 15 marzo e non è un’ipotesi da escludere dopo la cancellazione delle due prove cronometrate della discesa a causa delle avversità meteo.scenderà con ilnumero 10 e dunque partirà alle ore 11.