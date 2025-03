Oasport.it - Quando parte Federica Brignone nel secondo superG di La Thuile: n. di pettorale, orario preciso, tv

ha conquistato un pregevole terzo posto nel primodi La, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: nonostante delle importanti sbavature, l’azzurra è riuscita a salire sul podio e ha ulteriormente allungato in testa alla classifica generale, dove ora può fare affidamento su un vantaggio di 332 punti nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami. La Sfera di Cristallo è a un passo e la fuoriclasse valdostana potrebbe matematicamente conquistarla in occasione deldi La. L’appuntamento è per venerdì 14 marzo (ore 11.00), in caso di maltempo l’evento slitterebbe a sabato 15 marzo.scenderà con ilnumero 6 e dunque partirà alle ore 11.08 e 45 secondi, ma potrebbero esserci dei ritardi dovuti a incidenti, infortuni, avversità meteo o altri inconvenienti.