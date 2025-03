Cultweb.it - Quando nacque Harvard, l’università di Zuckerberg e Gates

Leggi su Cultweb.it

Negli Stati Unitiè sinonimo di eccellenza accademica. Si tratta, infatti, delche ha formato presidenti, premi Nobel, imprenditori visionari e pensatori di fama mondiale. Mae come è nata questa istituzione iconica? Per comprendere la sua origine, bisogna tornare indietro di quasi quattro secoli, in un’epoca molto diversa da quella odierna.Nel 1636, l’America è ancora una terra di frontiera. La colonia della Massachusetts Bay, fondata pochi anni prima dai Puritani inglesi, è un insediamento in crescita, popolato da uomini e donne in cerca di libertà religiosa e di un nuovo inizio. L’istruzione, inoltre, è un valore fondamentale per i Puritani, che considerano la conoscenza essenziale per interpretare le Scritture e governare con saggezza.Ed è proprio questa convinzione a spingere la colonia a fondare un’istituzione accademica.