Quando il web parla di calcio | ecco le curiosità sul pallone che spopolano sui social

Ilè sulla bocca di tutti in questo periodo e non sid’altro sui, soprattutto nelle pagine di, news, statistiche e scommesse sportive che ci aiutano a interpretare singoli match, campionati e tornei UEFA. Dall’infortunio più assurdo alle statistiche all time, il Web si riempie di storie entusiasmanti, episodi folli ed epiloghi divertenti: approfondiamo di cosa si tratta con la nostra lente di ingrandimento.I migliori bomber delle NazionaliLa pagina Onefootball ci ha svelato quali sono i migliori goleador con le rispettive Nazionali, al primo posto c’è Cristiano Ronaldo con 135 gol nel Portogallo, seguito da Messi a quota 112 reti con l’Argentina.Il terzo posto a sorpresa è quello del calciatore iraniano Ali Daei, che con la sua Nazionale ha segnato 108 reti, per Lukaku 85 gol con il Belgio, mentre per Neymar sono 79 i gol con il Brasile.