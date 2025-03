Iodonna.it - Quando il gelato diventa una questione di giustizia...

A soli 4 anni, tutto può sembrare unadi stato, persino unscomparso. È successo a Dez’Riel Lowery, bambino di Mount Pleasant, nello Stato americano del Wisconsin, che ha preso la situazione molto sul serio: senza pensarci due volte, ha chiamato il 911 (numero per le emergenze negli Stati Uniti) per denunciare un “crimine” domestico. La colpevole? Sua madre, che – secondo il piccolo – gli aveva sottratto il dolce tanto desiderato. «Mia mamma si sta comportando male. Mandatela in prigione» ha detto Dez’Riel all’operatore del servizio di emergenza, con una determinazione che ha lasciato di stucco chi ha risposto alla chiamata. Mangiare il, istruzioni per l’uso guarda le foto Il bambino che ha chiamato la polizia per ilGli agenti del Dipartimento di polizia di Mount Pleasant sono abituati a gestire situazioni di ogni tipo, ma questa segnalazione ha sicuramente strappato loro un sorriso.