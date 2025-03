Oasport.it - Quando i Mondiali di speed skating oggi in tv: orari 13 marzo, streaming, italiani in gara

Leggi su Oasport.it

, giovedì 13, andrà in scena la prima giornata di gare dei2025 su singole distanze di. Sull’anello di ghiaccio di Hamar (Norvegia), si prospetta un day-1 già particolarmente atteso per la compagine tricolore, al via di questa rassegna iridata con non poche ambizioni, anche per quanto fatto vedere nel corso della Coppa del Mondo.LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 18.00Alle ore 18.00 è prevista la prova dei 3000 metri femminili. Francesca Lollobrigida e Alice Marletti saranno al via e la romana, in particolare, punterà al podio. L’azzurra, argento olimpico su questa distanza, vorrà replicarefatto vedere nelle ultime uscite nel massimo circuito, sperando di trovare lo stesso feeling che c’era stato a Milwaukee (USA), dove è stata in grado di conquistare tre podi nella stessa tappa.