Oasport.it - Quando gioca l’Italia ai Mondiali di curling femminile 2025: orari, date, avversarie, tv, streaming

si presenterà con grandi ambizioni aidi, che andranno in scena a Uijeongbu (Corea del Sud). La nostra Nazionale, reduce dal quarto posto agli Europei e lo scorso anno semifinalista nella rassegna iridata, ha tutte le carte in regola per essere assoluta protagonista in Asia, dove si giocherà da sabato 15 marzo a domenica 23 marzo. All’evento più importante della stagione agonistica parteciperanno tredici squadre, che si fronteggeranno in un round robin.punta ad accedere alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate si qualificheranno direttamente alle semifinali, le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno un qualification game che determinerà le ultime semifinaliste. Stefania Constantini e compagne hanno i mezzi per mettersi in bella mostra, l’esordio è previsto per sabato 15 marzo alle ore 11.