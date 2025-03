Liberoquotidiano.it - "Qua propaganda non la fa eh!". E il russo urla: Parenzo-Markov, rissa a L'aria che tira | Video

"Io e lui non la pensiamo mai alla stessa maniera, ma apprezzo la sua ironia". Davidblandisce Sergej, ex consigliere del presidenteVladimir Putin ormai da qualche puntata ospite fisso, in collegamento, a L'chesu La7. Ma la verità è che ogni volta che parla, l'esperto di politica internazionale e il conduttore italiano litigano a tal punto da insultarsi. "A Trump risponderemo così - spiegariguardo alle trattative con il presidente americano -. Niente minacce alla Russia. Da centinaia di anni, Napoleone, Hitler, tutti ci hanno minacciato e noi non li prendiamo in considerazione. Abbiamo sempre vinto". Dopo l'orgoglio, la tesi (ardita): "Noi non vogliamo la guerra tra l'Ucraina e la Russia. C'è un'altra guerra, quella di uno Stato terroristico appoggiato da tutta l'Europa e anche dagli americani", accusa definendo Kiev "stato terroristico".