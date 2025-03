Thesocialpost.it - Putin: «Sì solo a proposte che possano portare una pace duratura. Abbiamo il Kursk, gli ucraini lì possono arrendersi o morire»

Leggi su Thesocialpost.it

Durante una conferenza stampa con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, Vladimirha dichiarato di non essere favorevole a una tregua di 30 giorni, pur sottolineando l’importanza di raggiungere una. Secondo il presidente russo, i giorni di cessate il fuoco potrebbero essere utilizzati dagliper abbandonare il, ma potrebbero anche rappresentare un’opportunità per riarmarsi. «Glinelandarsene o, noiil controllo e loro sono isolati», ha affermato, ribadendo la determinazione della Russia nel mantenere il controllo sulle zone occupate.ha poi espresso apertura riguardo alla possibilità di un cessate il fuoco, definendo l’idea «giusta» e dichiarando che la Russia la approva. Tuttavia, ha posto l’accento sulla necessità di discutere alcuni aspetti con gli Stati Uniti, suggerendo un possibile colloquio telefonico con l’ex presidente Donald Trump come strumento per avviare un dialogo che possaa una soluzione pacifica del conflitto.