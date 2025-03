Lettera43.it - Putin: «Sì alla tregua se porta a una pace duratura, rimuovere le cause della crisi»

Ringraziando Donald Trump per i suoi sforzi per far terminare il conflitto tra Russia e Ucraina, Vladimirin conferenza stampa ha detto che Mosca «è d’accordo con le proposte per la fine delle ostilità, purché portino a unaa lungo termine erimozione delle». Lo zar, parlando dopo l’incontro con il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, ha però evidenziato ci sono diversi punti da chiarire sul possibile cessate il fuoco di 30 giorni. «Bisogna tenere contosituazione sul campo. Sono andato nella oblast’ di Kursk ieri, completamente sotto il nostro controllo. I gruppi militari entrati nella regione sono totalmente isolati. Stanno cercando di fuggire a piccoli gruppi, abbandonano i loro equipaggiamenti. Per loro è impossibile scappare, hanno solo due opzioni: morire o arrendersi.