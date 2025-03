Putin risponde sulla tregua in Ucraina | Solo con proposte per una pace duratura Servono altri incontri con gli Usa

Leggi su Open.online

Rispetto allain, il presidente russo Vladimirribadisce quanto affermato in precedenza dal consigliere per la politica estera Yuri Ushakov. «Dovrebbe essere tale da portare a unaa lungo termine e affrontare le cause di fondo del conflitto», ha affermato il leader del Cremlino in una conferenza stampa con insieme al presidente bielorusso Alexandr Lukashenko, senza chiarire quali sono le condizioni a cui fa riferimento, ma anticipando un nuovo colloquio con il presidente degli Usa Donald Trump. In precedenza, di Mosca si era schierata contraria alla proposta di un cessate il fuoco perché «servirebbea Kiev per riprendere il fiato». Tuttavia, il no fatto diramare dal consigliere per la politica estera Yuri Ushakov non era ufficiale. Stasera l’inviato speciale degli Usa Steve Witkoff è atteso a Mosca per proseguire i negoziati.