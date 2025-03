Iltempo.it - Putin prende tempo sulla tregua. Trump: "Un no di Mosca sarebbe deludente"

Vladimirsull'ipotesi di unadi 30 giorni in Ucraina lanciata dagli Usa e accettata da Kiev. "L'idea in sé è corretta e certamente la sosteniamo, ma ci sono questioni che dobbiamo discutere", ha detto il leader del Cremlino, aggiungendo che è necessario parlarne con gli Usa, forse in una telefonata con Donald. La sua posizionel'ha espressando la parola ain una conferenza stampa al termine dell'incontro con l'alleato Alexander Lukashenko, presidente della Bielorussia. Due giorni dopo i colloqui fiume fra Usa e Kiev a Gedda, in Arabia Saudita, da cui è emersa la proposta di cessate il fuoco. Poco prima del suo atteso incontro a porte chiuse con l'inviato speciale di, Steve Witkoff,ha posto delle condizioni: "il cessate il fuoco dovrebbe portare a una pace di lungo termine e rimuovere le cause della crisi".