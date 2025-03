Tpi.it - Putin: “Ok l’accordo per la tregua in Ucraina, ma deve portare a una pace duratura”

“Siamo d’accordo con le proposte di cessazione delle azioni militari, ma partiamo dal presupposto che questa cessazione debba essere tale daa unaed eliminare le cause profonde della crisi”. Il presidente della Federazione russa Vladimircommenta cosìper il cessate il fuoco di 30 giorni insiglato martedì 11 marzo dalle delegazioni diplomatiche di Kiev e Stati Uniti, riunite a Gedda, in Arabia Saudita: intesa condizionata appunto al Sì di Mosca.Nella serata di oggi, giovedì 13 marzo, il leader russo riceverà Steve Witkoff, inviato del presidente statunitense Donald Trump, in un incontro a porte chiuse al Cremlino. Ma– intervenuto nel pomeriggio in una conferenza stampa insieme al presidente bielorusso Alexander Lukashenko – non esclude di avere presto “una conversazione telefonica con il presidente Trump”.