Linkiesta.it - Putin non vuole smettere di colpire l’Ucraina, ma prova a non irritare Trump

Leggi su Linkiesta.it

Vladimirnon ha aperto al cessate il fuoco di trenta giorni, ma non l’ha neanche escluso. Il dittatore russo ha fatto ciò che sa fare meglio: alzare la posta, complicare il quadro e rallentare il processo negoziale per guadagnare tempo e vantaggi strategici, smentendo tutti i suoi sostenitori italiani che per mesi ci hanno assicurato che a voler impedire la pace fosse il presidente ucraino Volodymir Zelensky.Durante la conferenza stampa congiunta col presidente bielorusso Alexander Lukashenko,ha affermato di essere favorevole a «fermare le operazioni militari», ma solo se porterà a una «pace duratura» e all’eliminazione delle «cause originarie» del conflitto. Tradotto:che l’Occidente eaccettino condizioni inaccettabili, come la rinuncia definitiva all’ingresso di Kyjiv nella Nato e un ripensamento totale dell’orientamento politico ucraino verso l’Europa.