Lanotiziagiornale.it - Putin apre parzialmente alla tregua: “Solo se porta a una pace duratura”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La strada per laè ancora in salita, ma da Vladimirè arrivato qualche primo, timido, segnale di apertura. “Siamo d’accordo a fermare le ostilità, ma il cessate fuoco dovrebbe essere tale dare immediatamente a una”, ha detto il presidente russo.ndo per la prima volta a quest’ipotesi, pur chiedendo unache vada oltre un cessate il fuoco che, a giudizio del Cremlino, ridarebbe fiato all’Ucraina.Perci “sono tante questioni aperte sulla”, sono diverse le “cose che vanno discusse”. Per esempio il presidente russo si chiede chi controllerà che lavenga rispettata su un fronte enorme come quello ucraino. E poi si chiede: “Perché hanno bisogno di 30 giorni, per la mobilitazione o la fornitura di armi all’Ucraina?”.a unain UcrainaIn linea di principio,dice di essere favorevole al cessate il fuoco, ma considerando diverse “sfumature”, come quelle dei progressi sul campo per esempio nel Kursk.