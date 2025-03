Secoloditalia.it - Putin apre a una possibile tregua in Ucraina: “Chiamerò Trump”. Da Mosca nuovi attacchi a Mattarella

La Russia potrebbe scendere presto a un compromesso sullain. Vladimiroggi ha rotto il silenzio sulla proposta arrivata da Kiev e ha anticipato una telefonata con Donald, di cui aveva già parlato il presidente americano al termine dei negoziati di Gedda due giorni fa. “Penso che dobbiamo negoziare con i nostri colleghi americani e partner, forse in una telefonata con il presidente, ma sosteniamo l’idea di mettere fine a questo conflitto con mezzi pacifici”, ha spiegato il presidente russo in una conferenza stampa a Minsk.ha ammesso che l’idea di un cessate il fuoco “è buona, ma ci sono questioni che dobbiamo discutere”. Inoltre, la Russia ha intenzione di accettare soltanto le proposte di pace che porteranno a una quiete duratura e che elimineranno le cause dell’ostilità con l’