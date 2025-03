Arezzonotizie.it - Pupo festeggia 50 anni di carriera: è l’ospite finale del Mengo. “Sarà l’anteprima del mio tour mondiale”

Enzo Ghinazzi, in artel’artista che chiuderà la 21esima edizione delMusic Fest, in programma quest’anno per sei giornate, da martedì 8 a domenica 13 luglio 2025. Il noto cantante aretino l’ha annunciato nella conferenza tenutasi a Palazzo comunale questa mattina, giovedì 13.