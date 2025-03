Lanazione.it - Pugno in faccia all’autista: “Fammi scendere qui”. Denunciato studente di 19 anni

Gubbio, 13 marzo 2025 – Colpito indal cazzotto di uno19enne che volevaa Cagli, invece che a Gubbio, a conclusione della giornata di tripudio, trascorsa a Misano, dei Cento giorni. La vittima è l’autista che stava guidando il pullman su cui si trovava il giovane: si chiama Germano Masci, 67, abita a Scheggia (Gubbio). Dopo il cazzotto inche gli ha scheggiato tre denti (due incisivi e un canino) il ragazzo, che lo colpisce, come si vede in un video che ha già fatto il giro del web, lo prende più volte anche per i capelli. Viene fermato da degli amici, che lo bloccano da dietro, e anche da un buttafuori, che era in cima al mezzo, vicino. E’ lo stesso autista a raccontare l’episodio. “Tornavamo da Misano, dove si era svolta la festa dei Cento giorni.