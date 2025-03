Lanazione.it - Pubblicato l’avviso per l’accesso ai corsi per l’abilitazione all’insegnamento

Arezzo, 13 marzo 2025 –di selezione e le modalità di ammissione ai perdi formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (PF 60/30/36) dell’Università di Siena. Le iscrizioni alla selezione, per i 19 performativi su altrettante classi di concorso, si aprono venerdì 14 marzo 2025 alle ore 12 e si chiudono venerdì 21 marzo, sempre alle ore 12. In totale, sono 668 i posti messi a disposizione dal Ministero dell’Università e Ricerca per l’Ateneo, sulla base del fabbisogno rilevato a livello regionale, per il corrente anno accademico 2024-2025. Queste le classi di concorso in partenza presso l’Ateneo: A-11 Discipline letterarie e latino; A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A-13 Discipline letterarie, latino e greco; A-18 Filosofia e scienze umane; A-19 Filosofia e storia; A-20 Fisica; A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado; AA-24 Francese negli istituti di istruzione secondaria di II grado; AB-24 Inglese negli istituti di istruzione secondaria di II grado; AA-25 Francese nella scuola secondaria di primo grado; AB-25 Inglese nella scuola secondaria di primo grado; A-26 Matematica; A-27 Matematica e Fisica; A-28 Matematica e Scienze; A-47 Scienze Matematiche Applicate; A-50 Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche; BA-02 Conversazione in lingua straniera (francese), A-32 Scienze della geologia e della mineralogia; BB-02 Conversazione in lingua straniera (inglese).