Anteprima24.it - Provincia, l’appello del PD: “Deleghe ritirate, vice presidente revocato. Ora si convochi l’Assemblea dei Sindaci”

Tempo di lettura: 2 minuti“Lo stallo del consigliole di Benevento era emerso a dicembre scorso a causa del passaggio di Carmine Agostinelli con Fratelli d’Italia, nonostante fosse stato eletto tra le fila di NdC, di cui peraltro era segretariole.Il PD, da sempre all’opposizione, sin da subito e prima di ogni altro, ha assunto una posizione chiara e netta per un “governo istituzionale” in cui i partiti fossero chiamati a farsi da parte in favore di un rapporto trasparente tra, Consiglio ed Assemblea dei.È evidente che solo in questo modo si sarebbe potuto e si può indirizzare l’azione dell’amministrazionele verso gli obiettivi da definire in un dialogo istituzionale, alla luce del sole, da sviluppare con inella competente Assemblea.